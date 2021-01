Kronprins Haakon blir beskyttar for Frivilligåret

innenriks

Regjeringa har bestemt at 2022 skal vere Frivilligåret, og Frivillighet Norge har fått i oppdrag å leie arbeidet med gjennomføringa av året.

– Vi skal feire Noregs viktigaste lagarbeid seier generalsekretæren i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Han seier han er både stolt og æra over at kronprins Haakon har sagt ja til å vere kongeleg vernar for Frivilligåret 2022.

Meir enn tre av fire nordmenn er medlem av minst éin frivillig organisasjon og over halvparten er givarar og støttespelarar. Dei frivillige skaper verdiar for nærare 80 milliardar kroner årleg, ifølgje tal frå Frivillighet Norge.

– Kronprins Haakons ja er eit flott startskot for det vidare arbeidet vårt med å gjere Frivilligåret 2022 til ei storslått markering! seier Slotterøy.

(©NPK)