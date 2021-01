Kong Harald og dronning Sonja har teke koronavaksinen

innenriks

– Kongeparet vil få neste vaksine om tre veker, seier assisterande kommunikasjonssjef Sven Gj. Gjeruldsen til NTB.

Også prinsesse Astrid vart vaksinert onsdag, skriv NRK. Kongeparet og prinsessa er høvesvis 83 og 88 år gamle, noko som gjer at dei er i risikogruppa for alvorleg covid-19-sjukdom.

Sidan trioen skal få neste dose om tre veker, har dei fått Pfizer-vaksinen. Moderna-vaksinen, som kom til Noreg tysdag, blir teken i to dosar med fire vekers mellomrom.

Isolerte under pandemien

Kong Harald og dronning Sonja måtte i karantene etter å ha komme heim frå statsbesøk i Jordan like før Noreg vart stengt ned 12. mars i fjor.

I Harald Stanghelles bok «Kongen fortel» seier kongen at han sjølv ikkje har vore bekymra for å bli smitta av koronaviruset.

– Vi merka saknet etter å klemme dei vi er glade i. Vi fekk jo heller ikkje lov til det. Sjølv har eg vore så isolert at eg ikkje har vore redd for å bli smitta, sa kongen, men la til at han er fullt klar over at han absolutt er i risikogruppa.

Imponert over folket

Sjølv om koronaviruset har snudd samfunnet på hovudet, er kongen stolt over folket sitt under pandemien.

– Veldig imponert. Noreg og nordmenn har teke det bra. Eg må seie det. For det er ikkje småtteri dette som vi har vore utsette for. Vi har vel lært at i slike kriser er det lurt å stå saman.

Kongeparet vart testa for korona i slutten av november etter at ein tilsett på Slottet fekk påvist covid-19. Ingen andre vart smitta, og kongefamilien har elles halde seg smittefri gjennom pandemien.