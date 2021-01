Etterlyser tal på lovbrot ved sjukehusa under pandemien

innenriks

– I 2019 hadde ein om lag 500.000 moglege brot på arbeidsmiljølova i sjukehusa. Eit enormt tal. No er disse tala av ein eller annan grunn umoglege å oppdrive, seier helsepolitikar Tellef Inge Mørland i Arbeidarpartiet til NTB.

– Eg synest det er underleg at helseministeren ikkje har den oversikta. Det bør vere endå viktigare å vite no korleis det går med dei tilsette i helsevesenet vårt under koronaen, seier han.

Mørland viser til at han tidlegare har fått ei detaljert oversikt frå Helse- og omsorgsdepartementet over talet på lovbrot (HOD).

– Utan kunnskap

Ap-politikaren stilte helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) spørsmål om saka før jul.

«Helse- og omsorgsdepartementet har ikke detaljert oversikt over de etterspurte opplysningene, og det har ikke vært mulig å innhente dette innenfor gjeldende frister for besvarelse,» var svaret han fekk sist veke.

Mørland har derfor stilt spørsmålet på nytt, men understrekar at han har forståing for at statsråden eventuelt ber om ein noko utsett frist. Høie har førebels ikkje svart på spørsmålet.

– Det er ekstraordinære tider. Då har eg òg forståing for at det kan utfordre arbeidsmiljølova. Men no aner vi altså ikkje kor ille det kan stå til enkelte stader, eller om det kanskje går betre enn vi fryktar, seier Mørland.

– Utan kunnskap om korleis det står til i sjukehusa, blir det mykje vanskelegare å setje inn verknadsfulle tiltak.

Høie-krav til føretaka

Det vart i 2019 henta inn opplysningar frå regionale helseføretak som indikerte mange moglege brot på arbeidstidsavgjerdene i føretaka.

Mange av lovbrota i 2019 handla om at tilsette ikkje får nok arbeidsfri før vakta si. Det kjem ofte av at dei kan få utrykkingar på heimevakter. I situasjonar der praktiseringa av arbeidstidsavgjerdene kjem i konflikt med omsynet til pasientar, vil omsynet til pasientane bli prioriterte.

Totalt var det altså omkring 500.000 moglege brot på arbeidsmiljølova i 2019.

– Dei absolutte tala syntest store, men tal frå mellom anna Helse vest regionale helseføretak viser at talet på moglege brot har lege jamt på litt over to prosent av vaktene sidan 2014, skriv Høie i svaret sitt til Mørland 4. januar.

Han viser til at det er stilt krav overfor regionale helseføretak om å sørgje for at dei reduserer omfanget av brot på arbeidsmiljølova.

– Ein del avvik og moglege brot siste året vil vere relatert til pandemien og den særskilde og ekstraordinære situasjonen dette har medført for spesialisthelsetenesta, konstaterer helseministeren.

