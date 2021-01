Bodø krev unntak frå nasjonale tiltak for svakt koronaramma kommunar

innenriks

Kommunen meiner at nasjonal generalisering av tiltak vil ramme enkelte kommunar unødvendig strengt.

– Bodø kommune ber derfor om at nasjonale styresmakter anerkjenner at lokale styresmakter best vurderer dei lokale forholda, og at lokale styresmakter blir gitt tilgjenge til å innføre unntak frå nasjonale reglar etter ei klar medisinfagleg grunngiving, skriv ordførar Ida Maria Pinnerød (Ap) og rådmann Rolf Kåre Jensen i eit brev.

Brevet er sendt til regjeringa, Stortinget, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

(©NPK)