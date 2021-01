Asheim forlengjer forhøgd støtte til permitterte og ledige

innenriks

– Smittesituasjonen og koronatiltaka gjer at arbeidsmarknaden sannsynlegvis vil vere vanskeleg for mange ei stund til, seier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H).

– For å gjere situasjonen meir handterleg for dei koronaledige meiner vi det er fornuftig å forlengje den mellombelse ordninga med forhøgd dagpengesats, seier statsråden.

Satsen for dagpengar er mellombels forhøgd til 80 prosent av inntekt under tre gonger grunnbeløpet. For inntekt mellom tre og seks gonger grunnbeløpet er satsen framleis 62,4 prosent.

Ordninga med forhøgd sats gjeld for alle som har fått innvilga dagpengar sidan 20. mars i fjor.

Prosess i Stortinget

Grepet kjem etter at det måndag vart kjent at regjeringa vil forlengje permisjonsperioden og retten til dagpengar til 1. juli.

– Begge deler etter at Erna Solberg (H) i helga argumenterte sterkt imot. Vi har vist fram at eit fleirtal på Stortinget kravde denne forlenginga. Dette tek regjeringa no på alvor, og av omsyn til alle dei som er ramma – så er det bra, seier Arbeidarpartiets leiar Jonas Gahr Støre til NTB.

Han seier dei vil halde fram samtalane i Stortinget for å gjere både permisjonsregelverket og kompensasjonsordningane meir rettferdige og treffsikre.

Også sjølvstendige

Samtidig foreslår regjeringa å forlengje den mellombelse inntektssikringsordninga for frilansarar og sjølvstendig næringsdrivande til 1. juli.

– På den måten sikrar vi at mange av dei som blir spesielt hardt ramma av smittevernrestriksjonane, får ei meir stabil og føreseieleg inntekt å leve av, seier Asheim i ei pressemelding.

Ordninga gir 60 prosent kompensasjon for tapt inntekt samanlikna med nivået før koronapandemien. Inntekter opp til seks gonger grunnbeløpet årleg tel med.

Lærlinghjelp blir forlengd

Regjeringa foreslår òg å vidareføre dei særlege vilkåra for dagpengar til lærlingar som blir permitterte eller mistar jobben.

Etter 31. mars skulle nye tilfelle ikkje lenger komme inn i ordninga. No foreslår regjeringa at lærlingar som blir oppsagde eller blir permitterte til og med 30. juni 2021 kan løyvast stønad.

Dei som allereie er innvilga dagpengar eller som blir innvilga dagpengar, kan få desse i 52 veker, men ikkje lenger enn ut året.

Asheim opplyste om at talet på arbeidssøkjarar hos Nav no er 193.800, eit tal som inkluderer både ledige og permitterte.

– Like viktig å i vareta permitterte

Hovudorganisasjonen YS er fornøgd med signala til regjeringa og meiner det er like viktig å ta vare på dei permitterte og ledige som å gi bedriftene kompensasjon.

– Ja, vi skal redde elles levedyktige arbeidsplassar, men det viktigaste er å ta vare på folka som skal jobbe der. Det er desse som ber dei tyngste økonomiske konsekvensane av pandemien, seier YS-leiar Erik Kollerud.

Raudt-leiar Bjørnar Moxnes seier det er bra at den forhøgde dagpengesatsen blir forlengd, men meiner at regjeringa langt frå gjer nok.

– Dei som er permitterte no, har vore det store delar av pandemien, og mange slit økonomisk, seier han.

– Og dei langtidsledige kjem dårlegast ut av det. Dei har ikkje fått den forhøgde satsen, understrekar Moxnes.