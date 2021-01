28 nye koronasmitta i Stavanger – fem under vekesnittet

innenriks

Tre av dei nye smitta er reiserelaterte, medan 21 er definerte som nærkontaktar, opplyser Stavanger kommune på nettsidene sine. I tillegg har to ukjend smittekjelde og to står oppført med uviss smittekjelde.

Ein av dei nye smitta er under 10 år, medan flest smitta er i aldersgruppa 20 til 29 år.

I Stavanger er snittet dei førre sju dagane 33 smitta per dag. Same dag førre veke vart det registrert 50 smittetilfelle.

I Sandnes har 18 personar testa positivt for koronaviruset det siste døgnet. Her er to av tilfella barn under 10 år, medan fire er mellom 10 og 20 år.

(©NPK)