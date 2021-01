innenriks

Tilsynet vart etablert ved nyttår og skal handheve lova om god handelsskikk i daglegvarekjeda.

Søkjarlista til direktørstillinga vart offentleggjord onsdag. Opphavleg søkte 24 personar, men to kandidatar har trekt seg. Namna til to menn og to kvinner er ikkje offentlege.

Tilsynet er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet og får kontor saman med Forbrukartilsynet i Porsgrunn.

