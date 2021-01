18 Ahus-tilsette og 7 pasientar har testa positivt

innenriks

– Det blir gjennomført grundig smittesporing for å ha best mogleg oversikt over situasjonen, seier direktør ved Medisinsk divisjon Erik Borge Skei til avisa.

Både nevrologisk, gastromedisinsk og nyremedisinsk avdeling er ramma av smitteutbrotet. Til saman er 159 tilsette ved Ahus i karantene onsdag. Sjukehuset har 37 innlagde koronapasientar, ni av dei ligg på intensivavdelinga, medan seks personar får respiratorbehandling.

35 pasientar med koronasmitte har mista livet på sjukehuset sidan utbrotet i mars.

