Vaksinasjon i gang på sjukehuset i Tromsø

Intensivsjukepleiar Line Yttervik Jenssen i Tromsø var den første som fekk stikk i armen.

– Eg synest det er fint at vi blir prioriterte, slik at vi sikrar at vi kan ta oss av dei som blir sjuke. Skal vi klare å komme tilbake til normalen, er vi nøydde til å vaksinere oss for å oppnå ein flokkimmunitet, så eg ser på dette som ein del av samfunnsdugnaden, seier ho på Facebook-sida til sjukehuset.

I første omgang får sjukehuset tildelt 670 dosar i veke 2 og 3. Tilsette i intensiv- og akuttfunksjonar vil bli prioriterte, og dessutan tilsette i enkelte analysefunksjonar. Gruppene er valde ut for å sikre at sjukehuset kan halde oppe kritiske funksjonar.

– Det er godt å vere i gang. Det er mykje logistikk bak ein slik vaksinasjon, alt skal gjennomførast i samsvar med strenge krav. Men dette skal vi få til, seier administrerande direktør Anita Schumacher.

Vaksinasjon ved UNN Harstad og UNN Narvik startar onsdag.

