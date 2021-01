Skular og universitet kan måtte vente lenger med opning

innenriks

Universitet og høgskular er førebels stengde for fysisk undervisning fram til tysdag neste veke. På ein pressekonferanse onsdag vil det komme ny informasjon om smittesituasjonen, og mot helga skal regjeringa bestemme seg for kva tiltaksnivå dei skal leggje seg på.

Men allereie no er det stor sjanse for at tiltaka blir forlengde, seier kunnskapsminister Guri Melby (V) og forskingsminister Henrik Asheim (H) til Dagbladet.

– Det er viktig for oss at folk er førebudde på innstrammingar, seier Melby, som ber folk vere førebudde på full heimeskule i vidaregåande.

Tre scenario

– Vi planlegg no for tre scenario, og eitt er å halde det raude nivået i skulane og stramme til ytterlegare. Det kan bli utfallet i helga som kjem, seier Melby.

Det kan òg bety framleis heildigital undervisning på universiteta. Asheim seier til NTB at han forstår at studentane kjem i ein vanskeleg situasjon, og at mange saknar det sosiale i studietida.

– Eg forstår at det er frustrerande. Og at vi håpar å kunne gi informasjon så raskt som mogleg, seier han.

Regjeringa har fått kritikk for å informere om dei siste innstrammingane først dagen før skular og universitet skulle opne etter nyttår.

– Det kom jo veldig brått på sist, og det var fordi rådet kom veldig brått på. Studentane fekk beskjed same dagen som vi fekk beskjed. Eg håpar at vi kan få ei vurdering over helga på smitteråd og kunne gi eit noko betre svar då, seier Asheim.

– Bundne av råda

Men førebels er det for tidleg å seie korleis det blir framover.

– Vi er litt bundne av råda vi får frå helsestyresmaktene, seier Asheim.

– Så dei som har blitt heime, kan godt bli heime litt lenger?

– Nei, du får ikkje meg til å seie det. Men vi skal prøve å gi den informasjonen med betre tid enn vi gjorde sist.

Også statsminister Erna Solberg (H) orsaka den korte tidsfristen sist på kontaktkonferansen til regjeringa for forsking og høgare utdanning tysdag.

– Dessverre er det sånn at eg gjerne skulle gitt dykk lengre tidsfristar og lengre tid til å planleggje, men viruset er ikkje sånn. Vi må agere når vi ser endringar, sa ho.

Er i beredskap

Rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo er spent på kva tiltaksnivå regjeringa no vil leggje seg på.

– Vi er i beredskap for å starte opp med fysisk undervisning i den augneblinken vi får grønt lys, seier han til NTB.

Men samtidig ser han ikkje for seg at det blir mykje fysisk undervisning no.

– Men vi bruker det moglegheitsrommet vi har, og vil vere så opne som mogleg og så lukka som påkravd gjennom heile semesteret. Det vil bli ei blanding av digital og fysisk undervisning, seier han.

– Dette er krevjande, men vi har ein fantastisk stab som kjem til å gjere alt dei kan for å gjere dette best mogleg for studentane, understrekar rektoren.

Fleire oppsøkjer helsetenesta

For dei nye studentane som byrja 4. januar, er situasjonen ekstra krevjande, seier Stølen.

– Mange av dei er unge og manglar studieerfaring. Dei har hatt ei studiestartveke med digitalt opplegg i mindre grupper. Men dei har òg fått lov til å møte kvarandre i små grupper, gjerne utandørs. Vi må gjere så godt vi kan og bidra til eit studentfellesskap i studietida.

Samtidig opplever universitetet at studentane slit meir enn før.

– Vi har nok noko fleire førespurnader til SiOs helseteneste enn vanleg, medgir Stølen.

