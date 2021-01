Sexarbeidar blir vist bort frå Noreg etter smittevernbrot

innenriks

Kvinna i 30-åra kom til Noreg 7. november i fjor, og SMS-loggen viste at ho hadde kundar same kveld, ifølgje ei rettsavgjerd i Oslo tingrett. Det er i strid med karantenereglanereglane.

Politiet meiner virket hennar som sexarbeidar er ein betydeleg risiko for folkehelsa i lys av koronapandemien, og UDI har vedteke å vise bort kvinna frå landet. Etter planen skal ho uttransporterast til Romania onsdag 13. januar.

Førre veke vart ein annan sexarbeidar, som kom til Noreg i slutten av desember, også vist bort for å vere ein trussel mot folkehelsa.

Nærkontakt med mange kundar

Politiet kravde internering etter utlendingslova fram til den rumenske kvinna vart uttransportert sidan det var fare for at ho ville unndra seg bortvisinga. Ho vart arrestert av politiet 8. januar etter ein kontroll av både utlendingslova og smittevernlovgiving.

Ifølgje eiga forklaring tok ho imot mange kundar i leilegheita ho delte med tre andre rumenske kvinner. Politiet anslår at kvinna til saman tok imot 30 kundar i veka. Til saman hadde dei fire kvinnene som budde i bustaden, nærkontakt med over 120 kundar i veka, ifølgje rettsavgjerda.

– Retten legg til grunn at verksemda medførte ein svært høg risiko for smitte og smittespreiing. Leilegheita elles var ikkje tilpassa reglar for smittevern i lys av den verdsomspennande pandemien vi er inne i no, heiter det i avgjerda.

Internering forholdsmessig

Kvinna har sjølv forklart at ho ikkje var kjend med at ho hadde brote nokon reglar for smittevern, men retten trur ikkje på dette.

Retten, som berre tok stilling til internering, vedtok at kvinna kunne haldast internert inntil politiet bestemmer noko anna, men ikkje ut over 18. januar. Andre alternativ vart vurderte, men retten meiner at internering er eit forholdsmessig inngrep og at det er tilstrekkeleg grunn til det.

Det er ikkje opplysningar om personlege forhold som gjer fridomstap særleg belastande, ut over det som normalt er situasjonen ved internering, ifølgje avgjerda.

(©NPK)