Rundt 2 av 100 koronatestar på Gardermoen var positive

innenriks

Tal NTB har fått frå Helsedirektoratet, viser at 66 reisande som kom til Gardermoen frå utlandet tysdag, onsdag og torsdag førre veke, fekk påvist covid-19 i testen som vart utført på flyplassen.

Totalt kom 5.418 reisande Gardermoen frå utlandet desse dagane. Blant dei lét 3.501 seg teste. Det betyr at 1,9 prosent av dei som testa seg, fekk påvist covid-19.

I løpet av desse tre dagane drog 1.917 personar vidare frå Gardermoen utan å teste seg. Totalt droppa over 6.200 personar å teste seg etter å ha komme frå utlandet i perioden 2.–7. januar, ifølgje Ullensaker kommune.

Frå 2. januar vart det obligatorisk for alle reisande som kjem frå raude land, å teste seg i løpet av 24 timar etter dei har kome til Noreg. Testen skal ifølgje regjeringa i hovudsak gjerast på grensestasjonen, men kan òg gjerast i kommunen ein reiser til.

Fleire smitta òg på Flesland

Statistikken viser at talet på koronatilfelle som blir oppdaga på grensestasjonen på Gardermoen, har gått kraftig opp etter at dei nye reglane vart innførte.

Måndag, tysdag og onsdag i veka før nyttår (28.-30. desember) kom 3.575 reisande til Gardermoen frå utlandet. Av desse lét berre 763 seg teste. Det vart oppdaga 13 smittetilfelle blant dei som testa seg desse tre dagane, ein del på 1,7 prosent.

Også på Bergen lufthamn Flesland har testaktiviteten, og talet på påviste smittetilfelle, gått kraftig opp. Frå testinga på flyplassen starta i august og fram til nyttår lét 1.361 seg teste, ifølgje Helsedirektoratet. Etter at det vart innført obligatorisk testing, lét 4.449 seg teste på ei dryg veke mellom 2. til 10. januar.

Av desse testa 1 prosent positivt.

Stikkprøver

Styresmaktene har ikkje direkte kontroll med at alle utanlandspassasjerane som droppar test på flyplassen, faktisk testar seg. Det er opp til kommunane å gjennomføre stikkprøver, har justisminister Monica Mæland sagt til NTB.

Ho viser til at alle som kjem frå utlandet, no må registrere seg og opplyse om kva kommune dei skal vere i under karantenetida.

– Den informasjonen vil gå vidare til kommunen, og kommunen skal gjere stikkprøver for å sjekke at folk har testa seg.

Justisministeren seier at det er ei politisak viss nokon bryt kravet om obligatorisk testing.

Helseminister Bent Høie sa måndag til VG at straffa for å ikkje teste seg kan vere opp mot 20.000 kroner i bot.

