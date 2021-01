R-talet i Bergen har stige til 1,7

innenriks

Helse Bergen opplyste om auken tysdag, skriv Bergensavisen.

– Det er som vi venta og frykta at R-en aukar no etter nyttår. Det er ein auke i talet på smitta i området vårt dei siste sju dagane, og dette inkluderer importsmitte. Utan importsmitten er R-en på 1,3. Dette er ei kraftig påminning om at avstandsreglane og dei andre smittevernreglane framleis er viktige å følgje, seier administrerande direktør Eivind Hansen i Helse Bergen.

Same morgon vart det registrert eit nytt koronarelatert dødsfall på Haukeland universitetssjukehus. Avdøde var ein eldre person.

På landsbasis var R-talet berekna å vere 1,4 frå 21. desember til 3. januar. For perioden 1. til 20. desember var det berekna til 1,0.

R-talet må vere lågare enn 1,0 for at smitten i samfunnet skal minke. Er talet over 1,0, vil smitten auke.

Søndag var det 16 nye smittetilfelle i Bergen, noko som er to færre enn snittet dei sju tidlegare dagane.

(©NPK)