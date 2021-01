Røde Kors: Noreg må jobbe for Jemen i Tryggingsrådet

innenriks

– Noreg kan vere ein fredsnasjon. I FNs tryggingsråd må Noreg tore å vere prinsipielle for å verne sivile i land som Jemen, seier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

Organisasjonen er svært bekymra for at krigen trekkjer ut i tid. Allereie før krigen starta, var landet prega av konflikt i fleire tiår. Apeland fryktar at utviklinga blir heilt øydeleggjande både for samfunnet og for heile generasjonar.

Berre halvparten av helsetenestene i Jemen er i drift no. Det gjer at alle som bur i landet blir hardt ramma av krigen, og mange døyr av sjukdommar som lett kan heilast, ifølgje Røde Kors.

– Nokon av dei viktigaste oppgåvene i Tryggingsrådet vil vere å sikre respekt for reglane i krigen. Sikre at nødhjelp og helsehjelp når fram til der menneske opplever kriser på grunn av krig og konflikt, og sikre at helsearbeidarar blir verna slik at dei kan utføre det livsviktige arbeidet sitt på ein trygg måte, seier Apeland.

