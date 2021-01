Oslo universitetssjukehus har starta vaksinasjon av tilsette

innenriks

– Vi ser framleis høg smitte i Oslo og mange innlagde covid-19 pasientar som treng intensivbehandling. Skal vi sikre bemanninga framover har vi inga tid å miste for å vaksinere tilsette, seier medisinsk direktør Hilde Myhren på OUS' nettsider.

I første omgang er det berre nokre få tilsette som blir vaksinerte. Dette gjeld helsepersonell som arbeider innan essensielle tenester, og som er kritisk vanskeleg å erstatte, og dessutan helsepersonell som har direkte pasientkontakt der koronasmitte frå pasient til tilsett er ein risiko.

– Vi er glade for at dei første tilsette no får vaksinen. No er vi eit steg vidare mot ein normal kvardag, sjølv om vi framleis må halde oppe alle smitteverntiltak, seier smittevernoverlege Egil Lingaas.

