Oljebyråkratar blir bedne svare for seg i Stortinget

innenriks

Fleire leiande byråkratar i Oljedirektoratet og Olje- og energidepartementet blir no inviterte til høyring i saka 15. februar.

Komiteen er einstemmig i avgjerda.

SVs stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård seier det er nokså sjeldan at komiteen inviterer tilsette i embetsverket på denne måten.

– Men her er det eit poeng å kaste lys over det mektige oljebyråkratiet, seier han.

Komiteen har òg invitert noverande olje- og energiminister Tina Bru (H) og dei tidlegare olje- og energiministrane Ola Borten Moe (Sp) og Åslaug Haga (Sp) til høyringa.

Det er inga plikt til å møte. Dei tilsette i byråkratiet bestemmer dermed sjølve om dei vil forklare seg.

Ukjende oljetal

Bakteppet er dokument som er lagt fram i samband med behandlinga til Høgsterett av det såkalla klimasøksmålet.

Der kjem det fram at Oljedirektoratet hadde gjort utrekningar av lønnsemda ved olje- og gassutvinning i Barentshavet søraust, men at desse ikkje vart delte med Stortinget før dei folkevalde vedtok å opne havområda for petroleumsverksemd.

Saksordførar Terje Breivik (V) meiner det store spørsmålet er kvifor utrekningane frå Oljedirektoratet ikkje vart formidla vidare.

– Det viktigaste er å få avdekt om Stortinget fekk den informasjonen som Stortinget skulle hatt med tanke på ei så viktig avgjerd, seier han.

Øvstegård meiner det verkar som om embetsverket aktivt filtrerte kunnskap til fordel for oljeindustrien.

– Det må vi til botnar i, seier han.

SV-politikaren understrekar likevel at det er statsråden som sit med ansvaret.

Minustal

Det første talet til Oljedirektoratet på lønnsemda ved olje- og gassverksemd i Barentshavet søraust låg i eit rekneark som vart sendt på e-post til Olje- og energidepartementet i mars 2012.

Desse utrekningane viste at verksemda kunne gå om lag 1,8 milliardar kroner i minus ved eit lågt scenario. Men tala var uvisse, og Oljedirektoratet åtvara mot å overtolke dei.

I 2013 gjorde Oljedirektoratet nye utrekningar basert på oppdatert kunnskap. Også her kom det fram at verksemda kunne bli ulønnsam. Men dei oppdaterte utrekningane vart liggjande i det interne arkivet til direktoratet.

Inga av lønnsemdsutrekningane vart lagde fram for Stortinget eller offentlegheita før avgjerda om å opne Barentshavet søraust vart teken.

Invitasjonsliste

Dette er lista over dei som no blir inviterte til kontrollhøyringa:

* olje- og energiminister Tina Bru (H)

* tidlegare olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp)

* tidlegare olje- og energiminister Åslaug Haga (Sp)

* Benvenutta Henriksen, underdirektør leiting i Oljedirektoratet

* Terje Sørenes, fagkoordinator petroleumsøkonomi i Oljedirektoratet

* Espen Andreas Hauge, tidlegare underdirektør i Olje- og energidepartementet

* Bente Jarandsen, sjefingeniør i Oljedirektoratet

* Sissel Eriksen, tidlegare leitedirektør i Oljedirektoratet

* Lars Erik Aamot, ekspedisjonssjef og leiar av olje- og gassavdelinga i Olje- og energidepartementet

* Gaute Erichsen, avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementet

* Rolf Wiborg, varslar i Oljedirektoratet

(©NPK)