Løysing i legevaktkonflikt i Bærum

innenriks

Ifølgje Budstikka gjeld løysinga i første omgang fram til 28. februar.

– Avtalen inneber at legane får kompensasjon ved sjukdom under koronapandemien. Kommunen har ikkje komme legane i møte når det gjeld dei opphavlege lønnskrava deira, men det er gitt eit mindre tillegg som partane er samde om, seier kommunalsjef Grete Syrdal til nettstaden til kommunen.

Like før jul sa 70 av 90 legar på legevakta opp stillinga si. Årsaka var usemje om lønn. Like over nyttår trekte 21 av dei tilsette tilbake oppseiinga.

28 av legane som opphavleg sa opp, er fastlegar i Bærum kommune. Åtte er fastlegar i Asker.

(©NPK)