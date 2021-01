Høie seier nei til tidleg vaksine for skred-evakuerte

innenriks

Det var stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt (Ap) frå Ullensaker som reiste spørsmålet om eldre og/eller sjuke av dei evakuerte i Gjerdrum kunne få vaksine tidlegare. Ho har sjølv besøkt dei evakuerte på Clarion Hotel på Gardermoen, opplyser Romerikes Blad.

Huitfeldt sa at mange av dei evakuerte etter skredet bur på hotell eller tett saman med andre hos familie og venner. Då kan det bli vanskeleg for dei med ingen besøk og sosial distanse, sa ho.

Men Høie svarer at FHI ikkje finn grunnlag for at dei skredevakuerte skal få koronavaksinen tidlegare. Dermed kjem dei ikkje til å prioritere utsending av dosar til Gjerdrum kommune. Han legg til at han likevel held moglegheita open for å la kritisk helsepersonell få vaksine tidleg.

– Eg forstår at kommunen er i ein pressa situasjon når det gjeld personell og at dette kan vare over tid. Sidan situasjonen og vurderingane rundt behovet kan endre seg, har eg bede kommunen på bakgrunn av den faglege vurderinga til Folkehelseinstituttet, gjere ei ny vurdering av om vaksinasjon av høgrisikogruppa og/eller utsett/nøkkelpersonell i kommunen vil vere ei formålstenleg prioritering med tanke på den samla beredskapskapasiteten til kommunen i ei krevjande tid, seier Høie til NTB.

Ein person i evakuertsenteret på Olavsgaard har testa positivt for korona. 440 bebuarar og tilsette er testa, og alle prøvene var negative.

(©NPK)