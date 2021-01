Giske foreslått som lokallagsleiar i Trondheim

innenriks

Under årsmøtet i Trøndelag Arbeidarsamfunn måndag kveld oppstod det ifølgje avisa Nidaros fullt drama og kampvotering.

Stortingets visepresident Eva Kristin Hansen vart foreslått å erstatte sitjande leiar Tine Eikevik.

Deretter vart òg Trond Giske lansert som kandidat, men han ønskte ikkje å stille opp og forslaget vart trekt. Til slutt vann Hansen leiarvalet med 21 mot 14 stemmer, skriv Nidaros.

Eikevik var blant dei som gjekk klart ut med at ho ikkje ønskte Trond Giske som leiar i Trøndelag Ap i vår. Under debatten vart bråket som oppstod i partiet i vår brukt som forklaring på at Eikevik vart utfordra som leiar i lokalpartiet.

(©NPK)