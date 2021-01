Frp fryktar kraftig auka bensinpris

innenriks

Ifølgje Framstegspartiets samferdselspolitiske talsperson Bård Hoksrud er det MDG-tonar regjeringa no kjem med.

– Dette er usosialt og rammar dei som er avhengige av bilen, og som ikkje kan eller vil kjøpe seg ein elbil i tida framover, seier han.

Hoksrud varslar motstand frå Framstegspartiet når forslaget kjem til Stortinget.

Over 4 kroner

Hoksrud viser til utrekningar frå Amcar, ein organisasjon for bilentusiastar i Noreg.

Bakteppet er den nye klimaplanen for 2021–2030, der regjeringa går inn for å auke CO2-avgifta til 2.000 kroner per tonn, mot rundt 590 kroner i dag.

Ein slik auke i CO2-avgifta vil ifølgje Amcar påverke pumpeprisen direkte og gi ein auke på cirka 4,10 kroner per liter for bensin og 4,70 kroner per liter for diesel når meirverdiavgift er inkludert.

Noregs Automobil-Forbund (NAF) har komme fram til liknande tal og går i Nettavisen hardt ut mot planane.

– Det er eit usosialt forslag som NAF sjølvsagt ikkje vil støtte, seier NAFs kommunikasjonssjef Camilla Ryste til Nettavisen.

Uavklart om vegbruksavgift

Eit uavklart spørsmål i klimaplanen er kva som skal skje med vegbruksavgifta.

Dei siste åra har regjeringa kompensert for auka CO2-avgift gjennom ein reduksjon i vegbruksavgifta. Men regjeringa har ikkje teke stilling til om dette skal halde fram.

I klimameldinga blir det samtidig påpeika at reduksjonen i utslepp av klimagassar isolert sett vil bli rundt 3 millionar tonn lågare viss auka CO2-avgift blir kompenserte gjennom redusert vegbruksavgift, enn viss denne kompensasjonen blir droppa.

Frp har vore ein pådrivar for at slik kompensasjon skal skje, påpeikar Hoksrud.

– Eg ville ikkje vedda mykje på at dette blir linja til regjeringa framover. Det eg likevel kan vedde mykje på, er at Frp ikkje kjem til å støtte ein massiv auke i avgifta på bensin og diesel, seier han.

(©NPK)