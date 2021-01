Den neste vaksinen har komme til Noreg

innenriks

Folkehelseinstituttet (FHI) skal no kontrollere at vaksinane har komme seg vel gjennom transporten, før dosane kan distribuerast vidare.

– Oslo er snart ferdig med sjukeheimsvaksinasjonen, så Moderna går ikkje til sjukeheimane. Elles blir vaksinane fordelte til bydelane på same måte som dei første vaksinane, gjennom fordelingsmekanismar basert på befolkninga, seier direktør Hilde Terese Hamre i helseetaten til NTB.

Nedgåande alder

Det betyr at personar over 85 år står for tur, slik prioriteringa frå FHI tilseier.

– Vi byrjar torsdag denne veka for fullt vaksinasjon i bydelane, og då fortrinnsvis i nedgåande alder, og befolkninga vil bli kalla inn kontinuerleg. Vi planlegg å bruke både Pfizer og Moderna, seier Hamre.

Kommunane har høve til å setje av inntil 20 prosent av dosane til prioritert helsepersonell, og dette vurderer kommunen etter kvart.

– Vi målrettar ikkje i denne omgangen ein vaksine til spesielle målgrupper, opplyser direktøren for helseetaten.

Oslo kommune får no 1.800 Moderna-dosar, medan ei tilsvarande mengd blir verande hos FHI til bruk til andre dose, som skal takast minst 28 dagar etter den første. Det er produsenten som har bede FHI å halde igjen nok dosar til andre vaksinasjon.

Neste om to veker

Neste leveranse av Moderna-vaksinen er venta allereie om to veker. Då skal det etter planen komme cirka 6.000 dosar. I alt får Noreg 67.000 dosar av Moderna-vaksinen i januar og februar.

Spesielt for denne vaksinen er at han skal haldast ved 20 minusgrader heilt fram til der han skal brukast.

– Utfordringa er under transporten ut. Ein må sørgje for å nå alle krokar av Noreg og at vaksinen framleis held 20 grader når han kjem, seier Ivar Grosvold, innkjøpsansvarleg farmasøyt i FHI, til NTB.

Liknar på den første vaksinen

Det er store likskapar mellom vaksinane frå Pfizer/Biontech og Moderna, ifølgje overlege Are Stuwitz Berg i FHI.

– Det er ein mRNA-vaksine bygd på same type teknologi. Han har ganske lik effekt, altså at han vernar like godt, sa han til NTB då nyheita om innkomsten av Moderna-vaksinen vart kjend måndag.

Han skal òg ha tilsvarande biverknadsprofil, som inneber at mange får vondt i armen og ein del føler seg utslått og slappe og får småfeber dei første dagane.

Pfizer/Biontech-vaksinen treng elles rundt 70 minusgrader under transport. Dei første dosane av denne kom til Noreg i romjula. Begge vaksinane skal takast i form av to dosar, og for Pfizer/Biontechs variant er minstetida 21 dagar.

Oslo får ikkje forrang

Helseminister Bent Høie (H) understreka måndag at sjølv om alle Moderna-dosane no går til Oslo, så betyr det ikkje at vaksinestrategien er endra, eller at Oslo får forrang framfor andre kommunar.

Oslos politiske leiing har fleire gonger utfordra den nasjonale fordelingsstrategien. Men Høie står fast på at vaksinane skal fordelast jamt til alle kommunane.

FHI har valt å gi alle dosane til Oslo fordi den første leveransen er liten, og fordi det er logistisk enklast.

Immun i minst eitt år

Immuniteten frå Modernas koronavaksine skal halde i minst eitt år, opplyste den amerikanske legemiddelprodusenten på ein helsekonferanse måndag.

Moderna sa at selskapet er trygg på at den såkalla mRNA-teknologien som blir brukt i vaksinen, også er godt eigna til å brukast på den nye varianten av koronavirus som er oppdaga i fleire land.

Sidan det første sprøytestikket med covid-19-vaksine vart sett 2. juledag, har 21.211 personar fått første dose av vaksinen, viser FHIs statistikk tysdag.