Alle dei sju omkomne i Gjerdrum-skredet er obduserte

– Vi har grunn til å tru at døden kom forholdsvis raskt, seier lensmann Karl-Vidar Solberg til Romerikes Blad.

Ti menneske mista livet i kvikkleireskredet natt til 30. desember. Sju personar er funne, medan tre framleis er sakna.

– Alle dei omkomne som er funne, er obduserte. Dette blir gjort for å avdekkje dødsårsak og for å sikre identitet, seier Solberg, som er lensmann i Ullensaker lensmannsdistrikt.

Denne veka blir dei første gravferdene haldne.

Det var tysdag ingen søk etter dei tre som framleis er sakna, og politiet kan ikkje svare på når søket blir teke opp att.

– Per no sit ein ikkje med godt nok grunnlag for å kunne setje i verk søk i skredområdet. Dette blir det jobba med, sa Solberg til avisa måndag.

