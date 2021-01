18 nye koronasmitta i Drammen: Stabilt, men for høgt

innenriks

15 av dei er nærkontaktar av tidlegare påviste tilfelle. To av dei har anteken smittestad før innreise til Noreg, og éin har ukjend smitteveg, opplyser Drammen kommune på nettsidene sine.

– Med unntak av eit par spesielle dagar med veldig få rapporterte smittetilfelle, ser vi at det ligg på rundt 15 til 20 nye smittetilfelle om dagen den siste tida. Det er relativt mange og vil gi rundt 200 smittetilfelle over 14-dagersperioden, seier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Han seier kommunen var førebudd på nokså høge tal etter jul og utover vinteren, men at det er viktig at alle er ekstra påpasselege i tida som kjem og følgjer smitteverntiltaka nøye.

Dei siste 14 dagane er det påvist 184 nye smittetilfelle. Det er på nivå med smittetala for den førre tovekersperioden som har vore rapportert sidan årsskiftet.

Dette indikerer at smittetrykket er nokolunde stabilt, sjølv om det blir vurdert som for høgt, for tida, skriv kommunen.

I alt har 2.169 personar i Drammen fått påvist koronasmitte. 44 personar har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

