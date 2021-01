Tusenvis droppar koronatest på flyplassen

innenriks

På Gardermoen har rundt 4 av 10 passasjerar som har komme etter at det vart innførte obligatorisk testing 2. januar, late vere å teste seg på den gratis teststasjonen på flyplassen, ifølgje tal NTB har fått frå Ullensaker kommune.

3. januar var dagen med lågast del som testa seg. Då valde 53 prosent av passasjerane å dra vidare utan å ta koronatest.

VG har òg gått gjennom desse tala, og skriv at over 6.200 personar droppa å teste seg på flyplassen etter å ha komme frå utlandet i perioden 2.–7. januar.

Testdelen går opp

Regelen om obligatorisk testing går ut på at alle som kjem, må teste seg i løpet av 24 timar. Regjeringa skriv at testinga «som hovudregel skal skje ved grensestasjonane», men passasjerane står fritt til å teste seg i kommunen dei kjem til i staden.

Det høyrer med til historia at det har vore lange køar for å teste seg på Gardermoen etter at testkrava vart skjerpa, og at fleire derfor kan ha valt å teste seg i heimkommunen i staden.

Sjølv om mange droppar test på flyplassen, viser òg statistikken at delen som testar seg på flyplassen, har gått kraftig opp etter at dei nye krava vart innførte.

Før reglane om obligatorisk testing kom 2. januar, testa om lag 20 prosent av dei reisande frå utlandet seg på Gardermoen. Etter at obligatorisk test vart innført, har i snitt rundt 60 prosent testa seg, opplyser Ullensaker kommune.

På det meste, 5. januar, testa 74 prosent av passasjerane seg.

Fleire testar i Trondheim og Stavanger

Tal frå andre store flyplassar i Noreg viser noko av den same tendensen.

Sola kommune opplyser til NTB at dei i veke 53 har testa opp mot 496 reisande frå utlandet til Stavanger lufthamn på éin dag, medan dei gjorde mellom 20 og 100 testar per dag i dei to tidlegare vekene.

Frå 1. til 5. januar har det vorte teke 1.463 testar blant reisande som kom til Trondheim lufthamn Værnes og grensestasjonen Storlien ved svenskegrensa, opplyser Stjørdal kommune til NTB. 1.485 vart testa på flyplassen og 80 vart testa på Storlien. Til samanlikning testa 1.070 seg i heile november og 1.056 seg i heile desember.

I dagane etter 2. januar har tett opp mot 100 prosent av dei som kjem med fly frå utlandet, testa seg på Værnes. 12 personar har testa positivt etter at testkrava vart skjerpa.

I Bergen viser tal Bergens Tidende fekk før helga, at rundt 20 personar busette i Bergen har testa positivt etter å ha komme frå utlandet etter 2. januar.

Opp til kommunane å følgje opp

Styresmaktene har ikkje direkte kontroll med at alle dei som dreg forbi teststasjonen på flyplassen, faktisk testar seg. Det er opp til kommunane å gjennomføre stikkprøva, fortalde justisminister Monica Mæland til NTB etter koronapressekonferansen førre onsdag.

Ho viste til at alle som kjem frå utlandet, no må registrere seg og opplyse om kva kommune dei skal vere i under karantenetida.

– Den informasjonen vil gå vidare til kommunen, og kommunen skal gjere stikkprøvar for å sjekke at folk har testa seg, sa Mæland.

Ho seier at det er ei politisak viss nokon bryt kravet om obligatorisk testing.

Johansen: –Veit ikkje om tiltaka er nok

Byrådsleiar Raymond Johansen er blant dei som har kjempa for at ein skulle få eit krav om testing for reisande frå utlandet.

Han er framleis bekymra for at flypassasjerar kan ta med seg smitte inn i landet.

–Vi veit ikkje om tiltaka som no er sett inn mot importsmitte, er nok. Det får vi først svar på om nokre veker når vi ser kor mykje smitte som har komme inn i landet som følgje av storinnrykket frå mellom anna Polen og Litauen no dei første vekene i januar, seier Johansen til NTB.

