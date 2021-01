Rusavhengige vart skrivne ut då pandemien braut ut

innenriks

Ei oversikt som VG har fått frå dei norske helseføretaka viser at sjukehusa greip til drastiske tiltak for å frigjere kapasitet då koronapandemien slo ned i Noreg.

Minst 77 personar vart skrivne ut frå rusklinikkane ved åtte sjukehus og minst 5.400 pasientavtalar vart utsette og avlyste då sjukehusa høgna beredskapen i mars og april i fjor.

Farleg å skrive ut folk

– 77 menneske er eit veldig høgt tal. Spesielt når vi veit kor nedstengt samfunnet var, og kor farleg det er å skrive ut folk når det skjer mot deira vilje, seier Kenneth Arctander Johansen i Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon.

I Vestre Viken vart 952 avtalar i rusklinikkane avlyste. Ni av ti av avtalane vart avlyste av sjukehuset, men ti prosent vart utsett fordi pasienten var i karantene eller isolasjon. Ti pasientar vart utskrivne frå døgnbehandling.

Sørlandet sjukehus skreiv ut 19 pasientar. I etterkant har sjukehuset konkludert med at denne pasientgruppa ikkje skal rammast på same måte dersom beredskapen skal hevast på nytt.

Ber Høie forklare seg

No varslar Senterpartiets helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe at dei vil be helseminister Bent Høie (H) forklare seg for Stortinget om praksisen i helseføretaka om utskriving av ruspasientar.

– Det som kjem fram, er skakande, overraskande og uakseptabelt. Helseføretaka har under pandemien sendt heim pasientar som openbert trong behandling. Dette var pasientar som ikkje som trong intensivbehandling eller la beslag på slikt helsepersonell. No må Stortinget få vite alt om omfang og konsekvensar for pasientar av utsett og avlyste behandlingar på rus- og psykiatrifeltet, seier Toppe til NTB.

Ho seier Senterpartiet vil ta opp saka 18. januar når Erna Solberg og Bent Høie skal gjere greie for om koronasituasjonen på Stortinget.

