Rekordmange viste bort og returnerte frå Noreg – men færre asylsøkjarar sende ut

Då den førre toppen vart nådd i 2016, vart det vist til satsinga til regjeringa på tvangsretur. I år kan det visast til satsinga til regjeringa på smittevern. Talet på returnerte er eit hopp på 113 prosent frå 2019, og 777 fleire enn i 2016.

Innreiserestriksjonane som vart innførte 16. mars i fjor, førte til at 77 prosent av dei returnerte vart uttransporterte etter å ha vorte viste bort i samsvar med smittevernlova, viser PUs årsstatistikk.

Det spesielle koronaåret 2020 viser seg òg i at svenskar toppar lista soleklart over kven som har vorte returnerte av politiet. 1.850 svenskar måtte transporterast over grensa.

Færre asylsøkjarar

Det vart returnert 246 færre tidlegare asylsøkjarar enn i 2019. For såkalla Dublin-avvisningar returnerte PU 193 personar færre enn året før.

– Nedgangen i desse to kategoriane kjem av i stor grad vanskelege returføresetnader og lågare innkomstar av asylsøkjarar som følgje av koronapandemien, seier PU-sjef Arne Jørgen Olafsen.

– I vår hadde vi praktisk talt ingen returar etter Dublin III-forordninga og av tidlegare asylsøkjarar. I resten av året var det òg lågare aktivitet enn året før, legg Olafsen til.

Krevjande år

Han seier at koronaåret har gjort situasjonen krevjande for utlendingseininga til politiet.

– Uttransportane vi har gjennomført, har kravd mykje meir planlegging enn tidlegare år for å sikre at vi overheld smittevernreglar både i Noreg, i mottakarlandet og i transittlandet, seier han.

Ein prioritet for politiet har vore å transportere ut straffedømde. 1.214 personar pålagde ein eller fleire straffereaksjonar, vart uttransporterte (14 prosent av talet på returnerte, 205 prosent færre enn i 2019).

– Det har alltid vore viktig for oss å prioritere retur av straffa, men denne prioriteringa har vore særleg viktig i koronaperioden, då vi berre har hatt høve til å gjennomføre eit avgrensa tal returar, seier Olafsen.

