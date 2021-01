Opposisjonen varslar felles permisjonsforslag neste veke

innenriks

– Eg opplever at partia har felles syn på at det trengst ny politikk. Vi vil ikkje ha for mange punkt, men tek det viktigaste, seier Jonas Gahr Støre til NTB etter at partileiarane til partia hadde samla seg måndag ettermiddag.

Måndag morgon utvida regjeringa permisjonsordninga med to månader etter at opposisjonen hadde varsla at dei ville presse gjennom ei forlenging i Stortinget.

Men dei fire største opposisjonspartia, som kan danne fleirtal på Stortinget, ønskjer seg framleis ei betre ordning.

– Vi ønskjer ei forbetring i permisjonsreglane, som gir tryggleik og er føreseieleg, og ei meir treffsikker kompensasjonsordning, som kan sikre at nødvendige smitteverntiltak går hand i hand med kompensasjon, seier Støre.

Regjeringa har valt å utvide permisjonsordninga til 1. juli. Støre seier at Ap i første omgang er fornøgd med dette, men at dei fire partia meiner ordninga må vare så lenge krisa varer.

