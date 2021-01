Norsk Luftambulanse tapte ankesak mot eigne tilsette

innenriks

Dommen frå Borgarting lagmannsrett er einstemmig, opplyser Parat som representerer saksøkjarane. Dei tilsette tapte i tingretten.

For to år sidan tapte Lufttransport anbodsrunden for ambulansehelikoptera. Norsk Luftambulanse (NLA) vann og overtok operatøransvaret for luftambulansetenesta med helikopter i Ålesund, Brønnøysund og Tromsø.

Overtakinga av operatøransvaret har ført til konfliktar om dette var å rekne som ei verksemdsoverdraging, noko som inneber at alle tilsette vil behalde lønnsnivå og ansiennitet.

– Lagmannsretten er samde med oss i at verksemda er vidareført ved å overta tre basar som utfører tenester for Helse nord og Helse Midt-Noreg. Befolkninga i det geografiske området der basane blir opererte, er dei same som før og arbeidsoppgåvene til pilotane og redningsmennene som er overførte, er dei same som tidlegare, seier Parat-advokat Christen Horn Johannessen.

(©NPK)