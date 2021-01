Kyrkjestreiken avslutta etter ein månad

innenriks

Streiken i kyrkjeleg sektor starta laurdag 12. desember. 58 kyrkjeleg tilsette har vore tekne ut i streik i denne perioden.

– Streiken har ført fram og vi har sikra morgondags prestar same lønnsnivå som dagens prestar. Dette var det viktigaste kravet vårt i dette lønnsoppgjeret, seier Unio Kas forhandlingsleiar Kristian Mollestad.

Oppgjeret har ei økonomisk ramme på 1,7 prosent. Det er på nivå med arbeidslivet elles.

– Det er ein lette at ein historisk streik enda med ein historisk siger. Vi har lagt bak oss eit heilt spesielt år, der det etter kvart vart viktigast å sørgje for at medlemmene i alle tariffområde, også kyrkja, fekk halde oppe/halde i gang/halde ved like/halde fram med kjøpekrafta si, seier Fagforbundets nestleiar Odd Haldgeir Larsen.

Forpliktar seg til nytt lønnssystem

No har partane vorte samde om eit partssamansett arbeid som skal sjå nærare på ein ny, felles innretning på tilleggslønnssatsar for alle tilsette i Den norske kyrkja. Partane forpliktar seg til å jobbe vidare saman for å utvikle eit felles system for lønn og tilleggslønn i Kyrkja.

Kyrkjerådsleiar Kristin Gunleiksrud Raaum seier ho er letta over at streiken er over.

– Vi er glade for at streiken i kyrkjeleg sektor no er over. Som ein ansvarleg arbeidsgivar har vi sørgt for å bidra til å avslutte konflikten, og er letta over at partane no har komme til semje, seier kyrkjerådsleiar Kristin Gunleiksrud Raaum.

Lovpålagd mekling førte fram

Det er KA Arbeidsgiverorganisasjon for kyrkjelege verksemder som forhandlar på vegner av alle verksemdene i Den norske kyrkja.

– Meklingsresultatet inneber eit viktig skritt i retning av eit skreddarsydd lønnssystem for Den norske kyrkja som tek eigenarten ved kyrkjeleg sektor på alvor, seier Marit Halvorsen Hougsnæs, administrerande direktør i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kyrkjelege verksemder i ei pressemelding tidleg måndag morgon.

Partane i kyrkjestreiken møtte hos Riksmeklaren søndag klokka 12 i eit lovpålagt forsøk på å komme til semje sidan streiken hadde vart i 30 dagar.