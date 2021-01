Kvinne tiltalt for å ha drepe mora og ha prøvd å drepe tilfeldig kvinne

innenriks

Den 37 år gamle kvinna vart arrestert i avgangshallen på Oslo S etter at ho 12. november i 2019 hadde angripe ei tilfeldig kvinne i 60-åra med kniv.

To dagar seinare fann politiet mor til 37-åringen drepen med kniv i leilegheita til kvinna på Sofienberg i Oslo. Obduksjonsrapporten konkluderte med at ho truleg vart drepen same dag som knivangrepet på Oslo S, eller dagen før.

Ifølgje TV 2 er kvinna no tiltalt for drap på si eiga mor og for drapsforsøket på Oslo S.

– Var psykotisk

Kvinna har sete varetektsfengselet sidan ho vart arrestert. Fengslinga vart sist forlengd torsdag førre veke, og i rettsavgjerda NTB har fått tilgang til, står det at dei rettspsykiatrisk sakkunnige har konkludert med at kvinna var psykotisk på gjerningstidspunktet.

Statsadvokat Erik Marthinussen har i tiltalen teke atterhald om at han vil be om at kvinna blir overført til tvunge psykisk helsevern.

Fleire tilfeldige offer

37-åringen erkjende først drapet, men endra seinare forklaring og meinte at ho ikkje hadde noko med det å gjere. Ho skal no i eit nytt avhøyr før rettssaka.

– Eg legg til grunn at det vil bli det siste avhøyret, og at vi der får ei avklaring, seier forsvararen hennar, advokat Christian Flemmen Johansen, til TV 2.

Kvinna er òg tiltalt for vald mot ti andre personar mellom november 2017 og oktober 2020 – dei fleste av dei var tilfeldige offer.

