Kolkraftverket på Svalbard blir lagt ned

innenriks

Kolkraftverket Longyearbyen Energiverk har vore i drift sidan 1983 og forsyner Longyearbyen med både straum og fjernvarme. Men kraftverket har slite med store vedlikehaldskostnader og høge CO2-utslepp.

No har regjeringa vedteke at kolkraftverket skal leggjast ned. Ein ny energiplan for Longyearbyen skal leggjast fram i statsbudsjettet for 2022.

– Vi vurderer no eit mindre tal løysingar som er både sikre og vesentleg meir miljøvennlege enn kolkraftverket ein har i dag. Avhengig av kva løysing som blir vald, kan ei ny energiløysing vere på plass innan to til fem år, seier olje- og energiminister Tina Bru (H) i ei pressemelding.

Vil ikkje gå direkte til nullutslepp

Olje- og energidepartementet ser i utgangspunktet for seg eit nytt kraftvarmeverk basert på naturgass eller pellet, kombinert med gradvis innfasing av meir fornybar energi.

Ein direkte overgang frå kolkraft til 100 prosent fornybar energi ville ifølgje departementet vore «svært krevende på et sted som Svalbard».

Samtidig ønskjer regjeringa å unngå store naturinngrep og urimeleg dyre løysingar.

– Forsyningstryggleik er omsynet som veg tyngst i vurderinga av ny energiløysing, seier Bru.

Gruvedrifta trua

Nedlegginga vil òg bety at ein viktig del av grunnlaget for vidare drift av kolgruver på Svalbard, fell bort.

Svea Nord-gruva på Svalbard stengde for godt allereie i byrjinga av mars i fjor. Dermed var over hundre års gruvedrift i Svea avslutta.

Når kolkraftverket i Longyearbyen no forsvinn, er det Gruve 7 som blir ramma. Ho blir i dag driven av Store Norske.

– Store Norske har vore og vil òg framover vere ein særs sentral aktør for svalbardsamfunnet. Eg legg derfor vekt på å ha ein god prosess med alle ramma partar om dette, seier næringsminister Iselin Nybø (V).

SV reagerer

Seint, men godt, meiner SV, som viser til at Stortinget allereie i november 2016 bad regjeringa setje i gang arbeidet med å sikre berekraftige, fornybare energiløysingar for Svalbard.

– Det kjem til å ha teke over fem år frå Stortinget bad om at kolkraftverket vart erstatta av rein og fornybar energi til det faktisk byrjar å skje, seier partileiar Audun Lysbakken.

– Vi kunne klart betre enn det, om regjeringa hadde vilja.