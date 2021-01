innenriks

Kolkraftverket Longyearbyen Energiverk har forsynt Longyearbyen med straum sidan 1983. Men kraftverket har slite med store vedlikehaldskostnader og høge CO2-utslepp.

No lovar regjeringa ein ny energiplan for Longyearbyen i statsbudsjettet for 2022. Kolkraftverket skal då erstattast.