Høgre koronautset landsmøtet

innenriks

Det vedtok Høgres sentralstyre i eit digitalt møte søndag kveld.

– Bakgrunnen er covid-19-utbrotet, seier generalsekretær i Høgre, Tom Erlend Skaug, i ei pressemelding.

Utset programlansering

Høgre meiner det er betre moglegheiter for at det vil vere forsvarleg å samle fleire hundre partifellar fysisk i mai enn i mars.

– Om landsmøtet kan gjennomførast slik vi no legg opp til, avheng sjølvsagt av utviklinga i smitte og tilrådingar framover. Ikkje noko er viktigare no enn å halde smitten nede, seier Skaug.

Han understrekar at partiet held seg strengt til dei råda og retningslinjer som til kvar tid gjeld.

Utsetjinga av Høgre-landsmøtet får òg følgjer for lanseringa av andreutkastet til nytt partiprogram for stortingsperioden 2021–2025. Andreutkastet skulle leggjast fram i midten av januar, men er no utsett, utan at eit nytt tidspunkt er sett.

Raudt først ute

Høgre er det første partiet som utset landsmøtet sitt i 2021.

Raudt har planlagt å halde landsmøtet sitt allereie 4.–7. mars. Resten av partia har litt meir tid på seg til å planleggje avviklinga. Senterpartiets landsmøte er sett opp 18.–21. mars, Venstre samlast 9.–11. april og Arbeidarpartiet helga etter.

23.–25. april skal SV etter planen samle partiet på Hamar, medan Framstegspartiets landsmøte finn stad i starten av mai.

Landsmøtesesongen i 2020 vart sterkt amputert etter at koronapandemien ramma Noreg i mars i fjor. Fleire landsmøte vart utsette og haldne heilt eller delvis digitalt med eit avgrensa tal menneske fysisk til stades. Mange av partia valde òg å skalere ned omfanget av møta.