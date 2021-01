FHI ber om nøyare vurdering ved vaksinasjon av alvorleg skrøpelege

innenriks

Derfor har FHI valt å oppdatere vaksinasjonsrettleiaren. Det er likevel ingen endringar i rekkjefølgja i vaksinekøen

– For dei aller fleste som er eldre og skrøpelege, vil eventuelle biverknader av vaksinen meir enn vege opp for av redusert risiko for å bli alvorleg sjuk av covid-19, opplyser FHI.

Instituttet framhevar at gevinsten av ein vaksine kan vere marginal eller irrelevant for dei som har svært kort tid igjen å leve. I tillegg kan relativt milde vaksinebiverknader få alvorlege konsekvensar for dei som er aller mest skrøpelege

– For svært skrøpelege pasientar og terminalt sjuke pasientar blir det derfor tilrådd ei nøye avveging av nytte versus ulempe ved vaksinasjon.

(©NPK)