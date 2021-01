Eit mindretal har tillit til vaksinasjonstempoet

innenriks

Berre ein av tre nordmenn – 34 prosent – seier at dei har tillit til at tempoet på vaksinasjonen i Noreg er effektivt. 40 prosent svarer nei, medan resten veit ikkje.

– Folk vart kanskje litt forundra over at vaksinar ligg på lager og at ikkje fleire vart raskare vaksinerte, seier seniorrådgivar Nora Clausen i Opinion.

Norsk koronamonitor frå Opinion har spurt 13.000 nordmenn om dei vil ta ein vaksine mot koronaviruset når den kjem. I tillegg er 1.800 spurde om dei har tillit til tempoet på vaksinasjonen.

No i januar seier tre av fire nordmenn, 74 prosent, at dei vil ta vaksinen. Berre 8 prosent seier nei, medan resten er usikre. Delen som seier ja no er 7 prosentpoeng over snittet for desember månad, der delen auka veke for veke.

– Vaksinemotstanden slepp taket. Talet som seier nei til vaksine, er halvert samanlikna med gjennomsnittet for alle målingar i andre halvår av 2020. Samtidig er dei usikre vorte færre, seier Clausen.

