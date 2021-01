innenriks

Disney-filmen skal dokumentere utfordringane som følgje av klimaendringane, skriv Svalbardposten.

Ifølgje PolarX, som hjelper Disneynature med formelt arbeid, har prosjektet eit «massivt potensial» for å nå ut til publikum.

Filmselskapet har fått landingsløyve på Negribreen, Kvalbreen og Kongsvegen for å frakte personell. Løyvet føreset at dyr og fuglar ikkje blir forstyrra, og dessutan at naturen ikkje får varige spor.

(©NPK)