innenriks

– Eg trekkjer meg. Eg vil at Oslo Høgre skal ha ein open og god diskusjon som fordrar at eg no set partiet først og tek namnet mitt bort frå bordet. Det er av respekt for Oslo Høgre som har gitt meg så mange moglegheiter over mange år, seier Sundelin til Dagbladet.

Eit fleirtal av medlemmene i bystyregruppa til Oslo Høgre signerte fredag ei fråsegn der dei ber om at Sundelin blir vraka som gruppeleiar.