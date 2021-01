VG: Noreg sikra 3,6 millionar ekstra Pfizer-dosar gjennom ny avtale

innenriks

Ifølgje avisa kan Noreg då få 7,2 millionar dosar av vaksinen.

Tidlegare fredag vart det kjent at EU utvidar avtalen om kjøp av vaksinen frå Pfizer og Biontech og kan kjøpe opptil 300 millionar ekstra dosar av vaksinen.

75 millionar av dei nye dosane skal leverast i andre kvartal, medan resten kjem seinare i år.

Utvidinga av innkjøpsavtalen med Pfizer og Biontech inneber at EU doblar tilgangen til den første vaksinen som vart godkjend for bruk i Noreg og EU. Noreg er omfatta av dei same innkjøpsavtalane EU har inngått med vaksineprodusentane.

