Undersøking: Folk flest meiner koronatiltaka ikkje er for strenge

I undersøkinga Norsk koronamonitor frå Opinion svarer nesten sju av ti at dei ikkje meiner at retningslinjene som styresmaktene har innført for å avgrense koronasmitte er for strenge.

68 prosent svarer at tiltaka ikkje er for strenge, medan 22 prosent er usamde. 10 prosent svarer verken eller.

Delen som synest tiltaka er for strenge, har auka med 2 prosentpoeng sidan desember – og ligg 4 prosentpoeng over gjennomsnittet for heile pandemien.

– Den første veka i det nye året og med fleire nye tiltak, viser at folk flest forstår at pandemien held fram og steller seg til det, seier seniorrådgivar Nora Clausen i Opinion.

Eit fleirtal (56 prosent) svarer at dei er usamde i at påkjenninga på det norske folket har vorte for stor til at tiltaket styresmaktene har gjort for å avgrense koronasmitte, kan forsvarast. Berre 19 prosent er samde i påstanden, medan 25 prosent svarer verken eller.

Dette er nøyaktig det same tala som gjennomsnittet for heile pandemien.

