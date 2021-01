innenriks

Politiet rykte ut til Tananger etter ei melding om at ein take away-restaurant har vorte rana med handvåpen, skriv Sørvest politidistrikt i ein twittermelding like etter klokka 14.30.

Ranet skal ha skjedd ein halvtime før politiet fekk meldinga.

Politiet er på staden. Dei søkjer etter to menn i 20-åra i mørke klede og med tøymunnbind.

– Det skal vere framvist noko som den som sende melding oppfatta som eit handvåpen, skriv politiet.

