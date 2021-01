innenriks

– Vi har måtta rigga til ei eiga gruppe for å kunne handtere dette på best mogleg måte. Med ei sånn dramatisk hending som denne på Gjerdrum i romjula, så er det naturleg at mange blir bekymra, seier skred- og vassdragsdirektør Brigt Samdal til P4.

Over 110.000 nordmenn bur på område med kvikkleire. Det blir ikkje rekna som farleg å bu på kvikkleire, og det er først når kvikkleira blir overbelasta at ho kollapsar.

