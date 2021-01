Siv Jensen med kritikk mot Christian Tybring-Gjedde

innenriks

På spørsmål om Trump-omfamning frå Tybring-Gjedde «har vore Frps utanrikspolitikk», svarer ho kontant:

– Nei, det har det ikkje vore.

Siv Jensen er krystallklar i kritikken sin mot USAs president Donald Trump og kallar åtferda hans dei siste dagane for uverdig.

– Trump må bere veldig mykje av ansvaret for at dette skjedde. Han har openbert eggja til dei valdelege opptøyane, seier ho til TV 2.

Jensen er òg klar på at ho ikkje er begeistra for at sentrale politikarar i partiet har omfamna Trump, eller for fredsprisnominasjonar og andre utsegner.

Spesielt gjeld dette nokre av utsegnene til Tybring-Gjedde.

– Han snakkar på vegner av partiet når han følgjer linja og politikken til partiet. Når det er tolkingar av kva som skjer i det amerikanske valet har nok ikkje det vore heilt i tråd med linja til partiet, seier ho.

Jensen seier òg at nettopp utsegner om Trump var ei årsakene til at Oslo Frps fylkesleiar Geir Ugland Jacobsen enda opp med å bli ekskludert frå partiet.

– Det er jo sånn at tidlegare fylkesleiar i Oslo kom med nokre utsegner om Trump som vi opplevde som heilt hårreisande, og var ei av årsakene til at vi sette i verk prosessar i Oslo, seier ho.

