Senterpartiet: – Regjeringa taler med to tunger om kjøtt

– Regjeringa taler med to tunger når det gjeld landbruk og kutt i kjøttforbruk, seier Borch til NTB.

Ho skuldar regjeringa for å sende signal om at kjøttkutt er droppa som klimatiltak, samtidig som den nye klimaplanen som vart lagt fram fredag, viser at målet nettopp er at forbruk og produksjon av raudt kjøtt skal ned.

– Det er vi heilt usamde i, seier Borch.

Ho minner om at landbruket som einaste næring i Noreg frivillig har inngått ein klimaavtale med styresmaktene.

– Eg synest det er synd at ein skal straffe den næringa ved å leggje opp til eit mål om at Noreg skal produsere mindre kjøtt. Resultatet av det kjem til å bli auka import, åtvarar ho.

Kostråd

I klimaplanen har regjeringa droppa kontroversielle idear som ei kjøttavgift for å få forbruket ned.

Men samtidig kjem det klart fram at arbeidet med eit «sunt, berekraftig og klimavennleg kosthald» skal styrkjast og blir vidareført.

Eit hovudmål blir då å jobbe for at befolkninga i større grad overheld kostråda frå Helsedirektoratet. Og det betyr mindre forbruk av raudt kjøtt.

– Folk skal få lov til å ete kva dei vil, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) til NTB.

Men:

– Konsumet av raudt kjøtt i Noreg går ned. Eg trur det vil halde fram med å gå ned. Og eg trur nok òg at i arbeidet med klimaplanen for landbruket, vil det vere ulike endringar som vil bli gjennomført dei neste åra. Og landbruket må tilpasse seg den marknaden spør etter.

Tunge subsidiar

Statsminister Erna Solberg (H) seier regjeringa ikkje har nokon plan om å straffe.

– Vi har ikkje tenkt å leggje oss opp i kvar enkelts måltid, seier statsministeren til NTB.

Men Noreg er eit land som «tungt subsidierer» landbruket, inkludert kjøttproduksjonen, påpeikar ho, og signaliserer at vridingar her kan få stor betydning, til dømes på pris.

I den store utgreiinga Klimakur 2030 vart det anslått at redusert forbruk av raudt kjøtt i Noreg kunne gi eit utsleppskutt på 2,9 millionar tonn CO2 i perioden 2021–2029.

I klimaplanen som no er lagt fram, følgjer ikkje regjeringa opp alle forslaga frå Klimakur. Men det blir opna for å justere verkemiddelbruken undervegs i perioden viss kosthaldet ikkje endrar seg som ønskt.

– Unødvendige tiltak

Norges Bondelag er overraska over at regjeringa held fast på at betydelege utsleppskutt skal takast gjennom kosthaldsendringar og dermed redusert kjøttproduksjon.

– Det er unødvendige tiltak for å nå klimaforpliktingane til næringa, seier leiar Lars Petter Bartnes.

Han meiner klimamåla kan nåast utan at det går på kostnad av norsk matproduksjon, busetjing i distrikta og norske arbeidsplassar i landbruket og matindustrien.

Dyrevernalliansen meiner på si side at regjeringa ikkje går langt nok i å fremje eit kutt i kjøttkonsumet.

– Feigt og tannlaust, seier kommunikasjonsleiar Live Kleveland.

