Raymond Johansen vil ha fleire vaksinar

innenriks

I eit intervju med VG rettar Raymond Johansen kritikk mot strategien som er vald, ved å fordele vaksinar til heile landet heilt frå starten. I staden tek han til orde for ei meir målretta fordeling.

– Vi ønskjer å bruke denne logikken i Oslo, fordi det er svært mykje høgare smittetrykk i Stovner og Søndre Nordstrand enn Holmenkollen. Eg trur heile Oslo vil skrive under på at det viktig å verne innbyggjarane der det er størst sannsyn for å bli smitta, seier han.

– Bør prioritere raudaste område

Johansen viser til at Oslo har kvart tredje smittetilfelle, og derfor har hatt dei strengaste og mest inngripande smitteverntiltaka.

– Men det er òg mange mindre og mellomstore kommunar som har hatt mykje smitte: Stjørdalen, Hamarøy, Hitra, Ibestad. Viss du ser på heile pandemien, er det Oslo, Fredrikstad, Nord- og Sør-Fron som har vore raudast. Eg trur dei fleste meiner det vil vere mest effektivt å vaksinere her enn å vaksinere dei som har minst smitte, seier han.

Noreg får rundt 40.000 vaksinedosar i veka, og desse blir fordelte mellom alle kommunane i landet i samsvar med kor stor del eldre dei har. Det fører òg til at ein del kommunar har fått svær små sendingar, og derfor har vaksinert færre enn fem menneske.

– Lite effektivt å følgje etter smitten

Folkehelseinstituttet forklarer valet av strategi ved at ein ikkje veit om vaksinen kan bidra til å hindre smitte, men at den kan hindre sjukdom. Prioriteringa må vere å verne dei som er mest utsette for å bli alvorleg sjuk eller døy. Ein veit ikkje kvar neste utbrot kjem, seier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI til NTB.

– Vi ser heile tida at smitteområda flyttar seg slik at område som ikkje har hatt smitte dei siste to–tre vekene, plutseleg bli nye episenter, seier han.

FHI-kollega Are Berg viser til at det tek fire veker før vaksinen har full effekt. Å drive såkalla reaktiv vaksinasjon, der ein set inn støyten der det oppstår størst smittepress, ville vere meir effektivt om vaksinen verka raskare, til dømes viss han berre kravde éin dose.

– Trøndelag er eit døme på eit område som var veldig roleg på planleggingstidspunktet, men kor vi ser langt meir smitte no. Vi risikerer å komme for seint til viss vi skal flytte oss etter smitten, seier overlegen.

(©NPK)