Norsk Redaktørforening opprettar sak mot Document-redaktør Hans Rustad

innenriks

– Har han bidrege til å rettferdiggjere angrep på reporterar, er det heilt openbert i strid med medlemskap, seier styreleiar Hanna Relling Berg i Norsk Redaktørforening til Journalisten.

Det var onsdag kveld at Document publiserte ein kommentar skrive av Hans Rustad som av fleire har vorte tolka som at han legitimerer angrep på journalistar. Under opptøyane i Washington onsdag vart fleire journalistar angripne av opprørarane.

Fleire profilerte personar i media har no teke til orde for å kaste Rustad ut av Redaktørforeininga.

Rustad sa til si eiga avis natt til fredag, før det vart offentleg kjent at Redaktørforeininga opprettar sak mot han, at foreininga gjer ein stor feil dersom dei kastar ut Document.

– Då vil dei signalisere at dei har like stor forakt for alle dei menneska i Noreg som likar Trump. Og dei er ganske mange, seier Rustad.

(©NPK)