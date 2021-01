Noreg kan sikre seg 2 millionar dosar frå AstraZeneca før april

innenriks

Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström opplyser til NRK at Noreg vil få totalt 2 millionar dosar av AstraZeneca-vaksinen i februar og mars.

Dosane kjem i tillegg til vaksinane som kjem frå Pfizer og Moderna.

Men det føreset at Det europeiske legemiddeltilsynet (EMA) godkjenner vaksinen frå AstraZeneca, når dei møtest 25. januar.

Fredag vart det òg kjent at Noreg er sikra 3,6 millionar ekstra Pfizer-dosar etter at EU utvida avtalen sin med Pfizer og Biontech. Ifølgje VG kan Noreg då få 7,2 millionar dosar av vaksinen.

Utvidinga av innkjøpsavtalen med Pfizer og Biontech inneber at EU doblar tilgangen til den første vaksinen som vart godkjend for bruk i Noreg og EU. Noreg er omfatta av dei same innkjøpsavtalane som EU har inngått med vaksineprodusentane.

