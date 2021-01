Naturvernforbundet: – Ikkje ambisiøse nok utsleppskutt

innenriks

– Den forseinka klimaplanen til regjeringa vart lagt fram samtidig som det vart stadfesta at 2020 var det varmaste året nokosinne. Planen inneheld ei rekkje nye verkemiddel som vil sørgje for auka tempo i utsleppskutta, men er ikkje ein fullstendig plan for omstillinga av Noreg og legg ikkje opp til ambisiøse nok utsleppskutt, seier Silje Ask Lundberg, leiar i Naturvernforbundet.

Ho meiner at planen unngår fleire, store politiske spørsmål som er heilt nødvendig å svare på i omstillinga.

Naturvernforbundet er likevel positiv til den varsla auken av CO2-avgifta til 2.000 kroner, og til at Noreg får eit utsleppsbudsjett som viser korleis Noreg skal kutte utsleppa kvart år framover.

– Dette er med på å sende eit tydeleg signal om at det kjem til å bli langt dyrare å forureine, og at vi må omstille oss, seier Lundberg.

