– Den erkjenninga styresmaktene har om at vi no står overfor ein svært alvorleg smittesituasjon, må speglast i tempoet der helsepersonell no må vaksinerast først, seier Hermansen til NRK.

Men i Folkehelseinstituttet (FHI) får Legeforeininga lita støtte.

– Vi må hugse at dei som står først i køen, er dei eldste. Det er dei som risikerer å døy viss dei blir smitta, seier FHI-overlege Preben Aavitsland.

