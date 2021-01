Jordbruket blir skjerma i ny klimaplan

innenriks

Klimaplanen byggjer i staden vidare på den avtalen jordbruket allereie har inngått med styresmaktene, opplyser Landbruks- og matdepartementet i ei pressemelding.

Klimaavtalen for jordbruket vart inngått i juni 2019.

I avtalen forpliktar partane seg til å arbeide for utsleppskutt og auka opptak av CO2 tilsvarande 5 millionar tonn for perioden 2021–2030. I den nye klimaplanen som vart lagt fram fredag, er det framleis dette målet som gjeld.

– I klimaplanen slår vi fast at klimaavtalen mellom staten og jordbruket er berebjelken i det vidare klimaarbeidet i landbruket, seier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

I den store utgreiinga Klimakur 2030 kjem det fram at det største potensialet for utsleppskutt i jordbruket ligg i ein reduksjon i produksjonen av raudt kjøtt. Men i avtalen jordbruket har inngått med regjeringa, blir det lagd til grunn at utsleppa skal kuttast utan at det går ut over matproduksjonen.

Ein stor del av kutta som ligg inne i avtalen, blir dessutan bokført formelt som kutt i utslepp frå sektorar som transport og bygg, og ikkje som utslepp frå jordbruk.

