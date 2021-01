Gjerdrum-pårørande ber om fortgang i leitearbeidet

innenriks

Politiet sa onsdag at det truleg ikkje blir leiting i skredmassen før neste veke.

Odd Steinar Sørengen skulle ønskje at leitearbeidet heldt fram med same trykk som før. Han saknar sambuaren sin Ann-Mari og dottera deira Victoria etter skredet.

– I går fekk eg høyre, av politiet, at det kan ta éin, to, tre eller fire veker før leitearbeidet etter dei sakna blir teke opp att. Det er ikkje til å leve med. Ventetida og uvissa er heilt uuthaldeleg. Det einaste eg og andre pårørande ønskje er å få tilbake dei sakna, slik at vi kan få ei grav å gå til, seier Sørengen til Romerikes Blad.

– Viss eg ikkje får tilbake jentene mine, kjem eg aldri til å bli folk igjen, seier han.

Lensmann Karl-Vidar Solberg i Ullensaker lensmannsdistrikt har forståing for ønsket til dei etterlatte og krevjande situasjon.

– Men for å kunne gjennomføre nye, målretta søk må vi leggje ein plan for at søket kan gjennomførast på ein trygg og forsvarleg måte for leitemannskapa. Dette er framleis eit rasutsett område, og vi ønskjer ikkje ytterlegare tap av menneskeliv, seier han.

Den tredje sakna er 49 år gamle Rasa Lasinskiene. Sju personar er funne omkomme i skredet, som gjekk onsdag 30. desember.

